В Саратове стартовал Всероссийский проект «В гостях у ученого»

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В Саратовской государственной юридической академии прошла первая серия мероприятий в рамках Всероссийского проекта «В гостях у ученого. Саратовская область».Проект реализуется Региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Саратовской области совместно с высшими учебными заведениями и научными предприятиями региона.Первыми участниками мероприятия стали ученики 9-11 классов из Екатериновского, Калининского, Ровенского, Ртищевского, Вольского, Воскресенского, Лысогорского и Энгельсского районов области.Обращаясь к участникам мероприятий, заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» Илья Перминов отметил: «Главная идея данного проекта заключается, в том, чтобы познакомить молодежь региона с молодыми учеными, высшими учебными заведениями и научно-техническими предприятиями, провести для ребят профориентационную работу в максимально доступном формате и вовлечь их в науку».В ходе мероприятия школьники познакомились с занимательной криминалистикой, узнали свои права при трудоустройстве на работу, прослушали тренинг-лекцию на тему «Как найти свой путь» и прошли профориентационное тестирование.В завершение мероприятия студенты юридической академии провели для ребят экскурсию по учебным корпусам, рассказав об истории вуза, его успехах в разных направлениях студенческой жизни.