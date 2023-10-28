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В Саратове стартовал Всероссийский проект «В гостях у ученого»

Новости
В Саратове стартовал Всероссийский проект «В гостях у ученого»


В Саратовской государственной юридической академии прошла первая серия мероприятий в рамках Всероссийского проекта «В гостях у ученого. Саратовская область».

Проект реализуется Региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Саратовской области совместно с высшими учебными заведениями и научными предприятиями региона.

Первыми участниками мероприятия стали ученики 9-11 классов из Екатериновского, Калининского, Ровенского, Ртищевского, Вольского, Воскресенского, Лысогорского и Энгельсского районов области.

Обращаясь к участникам мероприятий, заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» Илья Перминов отметил: «Главная идея данного проекта заключается, в том, чтобы познакомить молодежь региона с молодыми учеными, высшими учебными заведениями и научно-техническими предприятиями, провести для ребят профориентационную работу в максимально доступном формате и вовлечь их в науку».

В ходе мероприятия школьники познакомились с занимательной криминалистикой, узнали свои права при трудоустройстве на работу, прослушали тренинг-лекцию на тему «Как найти свой путь» и прошли профориентационное тестирование.

В завершение мероприятия студенты юридической академии провели для ребят экскурсию по учебным корпусам, рассказав об истории вуза, его успехах в разных направлениях студенческой жизни.