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В Саратове прошла церемония символической передачи частицы пламени «Вечного огня»

Новости
В Парке Победы состоялась символическая передача частицы пламени «Вечного Огня» для последующего открытия монумента погибшим участникам специальной военной операции «Воины – таманцы» на территории ЗАТО Светлый.

В Саратове прошла церемония символической передачи частицы пламени «Вечного огня»

В мероприятии приняли участие военнослужащие 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознамённой дивизии имени 60-летия СССР; представители казачьих организаций; активисты «Союза ветеранов – ракетчиков».

В Саратове прошла церемония символической передачи частицы пламени «Вечного огня»

Ведущим мероприятия выступил представитель Таманской дивизии и казачества Евгений Голыш. «Мы собрались в наивысшей точке города Саратова у Вечного огня. Именно сегодня в день памяти воинов - ракетчиков мы возьмем частицу этого огня для передачи в поселок Светлый, чтобы открыть мемориал памяти погибших участников специальной военной операции. Этот огонь будет гореть вечно в честь наших героев», - сообщил Евгений Голыш.
В Саратове прошла церемония символической передачи частицы пламени «Вечного огня»

Перед собравшимися с приветственным словом выступили председатель Совета ветеранов ЗАТО Светлый, представитель «Союза ветеранов – ракетчиков» Анатолий Козаченко; атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Фролов, выразив благодарность военнослужащим ракетных войск.

В Саратове прошла церемония символической передачи частицы пламени «Вечного огня»

Право символической передачи частицы Вечного Огня участникам специальной военной операции – военнослужащим 60-й Таманской ракетной дивизии было предоставлено советнику министра внутренней политики и общественных отношений области Николаю Семёнову.

Организаторами мероприятия выступили 60-я Таманская ракетная дивизия, министерство внутренней политики и общественных отношений области.