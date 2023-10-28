Саратовская и азербайджанская компании планируют реализацию совместного проекта по подготовке школьников и студентов

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Представители саратовских компаний в рамках бизнес-миссии в Баку Республики Азербайджан достигли договоренностей о сотрудничестве с азербайджанскими партнерами.Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.Напомним, в состав саратовской делегации вошли производители продуктов питания, фасовочного и упаковочного оборудования, геосинтетических материалов для строительства дорог и газонефтепроводов, а также компания по предоставлению услуг в сфере электронного документооборота.В индивидуальном порядке состоялось посещение более 20 профильных предприятий города Баку. По результатам переговоров с руководителями предприятий были достигнуты договоренности.Представитель компании «ПСК Геодор» отметил высокую заинтересованность в продукции завода: «Есть запрос от азербайджанского партнёра стать нашим дилером».ООО «Аврора» продолжает переговоры с крупным застройщиком Республики по условиям поставки упаковочного оборудования.ООО «Центр Форвард» достиг договоренности с компанией Азербайджана о совместной подготовке школьников и студентов по программным продуктам 1С. По данному направлению идет взаимодействие, обсуждаются детали совместного проекта.Переговоры продолжаются. Саратовскими компаниями направлены коммерческие предложения в адрес азербайджанских партнеров.Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».