28 октября 2023 СУББОТА
Новости
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
14:01 | 27 октября
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября
13:02 | 27 октября
Татищевская птицефабрика ищет инвестора
12:00 | 27 октября
Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская и азербайджанская компании планируют реализацию совместного проекта по подготовке школьников и студентов

Новости
Саратовская и азербайджанская компании планируют реализацию совместного проекта по подготовке школьников и студентов

Представители саратовских компаний в рамках бизнес-миссии в Баку Республики Азербайджан достигли договоренностей о сотрудничестве с азербайджанскими партнерами.
Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.
Напомним, в состав саратовской делегации вошли производители продуктов питания, фасовочного и упаковочного оборудования, геосинтетических материалов для строительства дорог и газонефтепроводов, а также компания по предоставлению услуг в сфере электронного документооборота.
В индивидуальном порядке состоялось посещение более 20 профильных предприятий города Баку. По результатам переговоров с руководителями предприятий были достигнуты договоренности.
Представитель компании «ПСК Геодор» отметил высокую заинтересованность в продукции завода: «Есть запрос от азербайджанского партнёра стать нашим дилером».
ООО «Аврора» продолжает переговоры с крупным застройщиком Республики по условиям поставки упаковочного оборудования.
ООО «Центр Форвард» достиг договоренности с компанией Азербайджана о совместной подготовке школьников и студентов по программным продуктам 1С. По данному направлению идет взаимодействие, обсуждаются детали совместного проекта.
Переговоры продолжаются. Саратовскими компаниями направлены коммерческие предложения в адрес азербайджанских партнеров.
Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».