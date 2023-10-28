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Татьяна Илюшникова: Объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос на 25 процентов

Новости
Татьяна Илюшникова: Объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос на 25 процентов

Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий в рамках 223-ФЗ - по итогам трех кварталов 2023 года достиг рекордных значений по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет с момента появления квоты и составил 3,84 трлн рублей. Одновременно доля закупок у малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок крупнейших заказчиков превысила 50%. Всего за девять месяцев свыше 10 тысяч крупнейших заказчиков заключили договоры с 154,1 тыс. малыми и средними -поставщиками.
«Мы видим, что результат реализации комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов малых и средних предприятий и ее распространение на всех заказчиков по федеральному закону 223-ФЗ дает результат. Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25% или на 776,9 млрд рублей», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
По итогам трех кварталов 2023 года крупнейшими заказчиками — лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго». В целом за три квартала 154,1 тысячи предпринимателей стали поставщиками по 223-ФЗ.
«По сравнению с тремя кварталами 2022 года за девять месяцев этого года изменилась структура закупок. К примеру, произошел значительный прирост объемов договоров на закупку транспортных средств и оборудования (в 3 раза); рыбы и иной продукции рыболовства и рыбоводства, а также услуг в этих сферах (в 2,8 раза); производство фильмов и телепрограмм, звукозапись и издание музыкальных записей (в 2,3 раза), услуги в области обязательного соцобеспечения (в 2,3 раза) и услуги по аренде и лизингу в 2,2 раза», — добавил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.
«Объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса Саратовской области за 9 месяцев текущего года составил более 27,89 млрд рублей. Прирост - почти 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, что объем закупок у МСП является одним из показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированный Президентом Владимиром Путиным», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.