Национальный проект «Культура» преображает Детские школы искусств»

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На сегодняшний день в сфере культуры Саратовской области создана система образования, состоящая из 39 детских школ искусств, имеющих статус государственных, 48 муниципальных ДШИ, двух средних профессиональных образовательных учреждений и Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Всего же в этих учреждениях обучаются более 31 тысячи человек. И первым звеном этой системы являются детские школы искусств.С этого учебного года деятельность школ определяет новый стратегический документ – Программа перспективного развития детских школ искусств Саратовской области до 2030 года, принятая в текущем году. В структуру документа входят План мероприятий, рейтинговая система и показатели деятельности, которые школам необходимо достичь к 2030 году.В рамках государственных программ Саратовской области только в этом году на укрепление материально-технической базы 7 школам выделено 8,5 млн. рублей. А благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, проведен капитальный ремонт 6 детских школ искусств на общую сумму 103,3 млн. рублей. В 2024 году за счет средств федерального бюджета будет проведен капитальный ремонт ДШИ г. Калининска на сумму 16,1 млн рублей. Продолжится укрепление материально-технической базы ДШИ региона и в рамках государственной программы «Культура Саратовской области».В рамках нацпроекта «Культура» в ДШИ приобретаются новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. За два года 27 детских школ искусств на эти цели получили 90 млн. рублей. В 2024 году проект будет реализован еще в 15 детских школах искусств области. Финансирование составит порядка 55 млн. рублей.«Особенно приятно, что в Год педагога и наставника премий Российской Федерации в области музыкального искусства удостоены 4 лучших преподавателя детских школ искусств Саратовской области», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.