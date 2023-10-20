Средства для больных фенилкетонурией имеются в полном объеме

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Параллельно специалисты учреждений социальной защиты ведут адресную работу с теми, кто еще не обратился за данной мерой поддержки.Напомним по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина граждане, проживающие на территории Саратовской области, больные фенилкетонурией получат ежемесячную выплату в размере 5000 руб.Обращаем внимание, что выплаты будут перечислены за весь период, начиная с 1 июля этого года. Денежные средства на эту меру поддержки в областном бюджете заложены в полном объеме.Закупка лечебного питания для детей льготных категорий осуществляется в рамках 44-ФЗ. Лечебное питание с торговым наименование БенАмин и с торговым наименованием Нутриген имеют одинаковые характеристики товара, следовательно в результате аукционных мероприятий может выиграть любое торговое наименование. Решение о назначении принимает лечащий врач. С целью решения вопроса о назначении лечебного питания по конкретному торговому наименованию необходимо обращаться к лечащему врачу, решением врачебной комиссии возможно назначение по конкретному торговому наименованию.«Мы мониторим ситуацию, хочу отметить, что жалоб от родителей или законных представителей детей больных фенилкетонурией в адрес лечебных учреждений не поступало. Любой из специализированных продуктов лечебного питания содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. Обе смеси в равной степени могут использоваться под строгим наблюдением врача.При этом диета должна быть дополнена натуральным белком и другими нутриентами в количествах, предписанных лечащим врачом, для восстановления потребности пациента в фенилаланине и основных питательных веществах. В любом случае, мы будем держать ситуацию на контроле», - прокомментировала Лилия Андреева - главный внештатный специалист по медицинской генетики министерства здравоохранения области