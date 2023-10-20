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Избран председатель совета по созданию индустриального парка

Новости

В эти минуты в администрации Ленинского района идет первое заседание совета по созданию индустриального (промышленного) парка в Саратове.
Избран председатель совета по созданию индустриального парка

Напомним, инициатива создания совета была высказана в ходе круглого стола в Саратовской областной Думе. В его состав входят только те, кто проживает на территориях поселков Соколовый, Жасминный, Поливановка и Дачный, и представители СНТ - всего 30 человек. Также в работе общественного совета принимают участие депутаты и представители Общественной палаты области. Ведет заседание депутат Саратовской областной Думы Роман Чуйченко.
В ходе заседания было предложены две кандидатуры на пост председателя Совета. Большинством голосов была поддержана кандидатура жительницы пос. Поливановка Ирины Ратниковой. «Человек с активной гражданской позицией, беспристрастный», - поделились мнением другие жители.
Также завершилось голосование за заместителя председателя и секретаря совета, ими стали жительница пос. Жасминный Вера Орехова и жительница пос. Дачный Ирина Бушуева соответственно.