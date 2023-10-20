Избран председатель совета по созданию индустриального парка

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Напомним, инициатива создания совета была высказана в ходе круглого стола в Саратовской областной Думе. В его состав входят только те, кто проживает на территориях поселков Соколовый, Жасминный, Поливановка и Дачный, и представители СНТ - всего 30 человек. Также в работе общественного совета принимают участие депутаты и представители Общественной палаты области. Ведет заседание депутат Саратовской областной Думы Роман Чуйченко.В ходе заседания было предложены две кандидатуры на пост председателя Совета. Большинством голосов была поддержана кандидатура жительницы пос. Поливановка Ирины Ратниковой. «Человек с активной гражданской позицией, беспристрастный», - поделились мнением другие жители.Также завершилось голосование за заместителя председателя и секретаря совета, ими стали жительница пос. Жасминный Вера Орехова и жительница пос. Дачный Ирина Бушуева соответственно.