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Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера

Новости
В ходе сегодняшнего заседания вновь созданного совета по строительству индустриального парка выступил член Общественной палаты области, эколог Андрей Крупин.
Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера

«Сегодня от совета все ждут конструктив и на мой взгляд он достигнут. Конкретные вопросы, конкретные ответы. Жители поселков, которые вошли в состав этого совета активно и живо интересуются своим будущим, экологическим положением, благоустройством. И получают аргументированные ответы от специалистов.
В то же время отдельные граждане ведут себя некрасиво: задали вопрос, а ответ не дослушивают, на повышенных тонах перебивают друг друга. Это неправильно и неконструктивно. Ненужно устраивать из заседания театр одного актера. Наша общая задача - постараться снять все вопросы, которые интересуют жителей, и мы должны идти этим путем», - заявил Крупин.