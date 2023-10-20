Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера

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«Сегодня от совета все ждут конструктив и на мой взгляд он достигнут. Конкретные вопросы, конкретные ответы. Жители поселков, которые вошли в состав этого совета активно и живо интересуются своим будущим, экологическим положением, благоустройством. И получают аргументированные ответы от специалистов.В то же время отдельные граждане ведут себя некрасиво: задали вопрос, а ответ не дослушивают, на повышенных тонах перебивают друг друга. Это неправильно и неконструктивно. Ненужно устраивать из заседания театр одного актера. Наша общая задача - постараться снять все вопросы, которые интересуют жителей, и мы должны идти этим путем», - заявил Крупин.