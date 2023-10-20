Делегация Республики Казахстан посетит Саратовскую область

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Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития и ТПП области.Компании Саратовской области, заинтересованные в выходе на рынок Казахстана, приглашаются к участию в бизнес-миссии.В программе мероприятия запланированы В2В переговоры, также состоятся выезды потенциальных бизнес-партнеров из Республики Казахстан на производственные площадки саратовских предприятий.Для участия обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com.Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».