Делегация Республики Казахстан посетит Саратовскую область
В середине ноября делегация Республики Казахстан посетит Саратовскую область с реверсной бизнес-миссией с целью проведения переговоров с региональными компаниями и дальнейшим заключением экспортных контрактов.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития и ТПП области.
Компании Саратовской области, заинтересованные в выходе на рынок Казахстана, приглашаются к участию в бизнес-миссии.
В программе мероприятия запланированы В2В переговоры, также состоятся выезды потенциальных бизнес-партнеров из Республики Казахстан на производственные площадки саратовских предприятий.
Для участия обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com.
Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития и ТПП области.
Компании Саратовской области, заинтересованные в выходе на рынок Казахстана, приглашаются к участию в бизнес-миссии.
В программе мероприятия запланированы В2В переговоры, также состоятся выезды потенциальных бизнес-партнеров из Республики Казахстан на производственные площадки саратовских предприятий.
Для участия обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или направлять заявку на почту cpexport64@gmail.com.
Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».