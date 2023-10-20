20 октября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:44 | 20 октября
Средства для больных фенилкетонурией имеются в полном объеме
18:10 | 20 октября
Избран председатель совета по созданию индустриального парка
18:00 | 20 октября
«Памяти героев верны!»
17:59 | 20 октября
Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера
17:54 | 20 октября
Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера
17:52 | 20 октября
Соискатели АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолеты России» пройдут профессиональный экзамен в ЦОК
17:00 | 20 октября
В следующем году на поддержку жителей Саратовской области направят 64% бюджета
16:30 | 20 октября
Делегация Республики Казахстан посетит Саратовскую область
16:00 | 20 октября
Министр Наталья Трошина наградила членов Общественной палаты области
15:31 | 20 октября
Предпринимателей бесплатно проконсультируют по бухгалтерским и юридическим вопросам
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Предпринимателей бесплатно проконсультируют по бухгалтерским и юридическим вопросам

Новости
В центре «Мой бизнес» для предпринимателей региона проводятся бесплатные консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам.


Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при содействии минэкономразвития области.
Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Руководитель тренингового центра Светлана Воронкова поможет разобраться в вопросах финансового планирования - бухгалтерский и налоговый учёт, применение контрольно-кассовой техники, порядок расчета всех видов налогов, взносов и сборов, налоговая ответственность, страховые взносы и другое.
Юрист Марина Ерофеева проведет правовую экспертизу учредительных документов организации, разработает проекты договоров гражданско-правового характера, а также проконсультирует по вопросам процедуры банкротства и сделок с недвижимостью.
Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке: https://vk.cc/cqnkS0 или по телефону Горячей линии: 8 (800) 301-43-64.