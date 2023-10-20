Предпринимателей бесплатно проконсультируют по бухгалтерским и юридическим вопросам

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Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при содействии минэкономразвития области.Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.Руководитель тренингового центра Светлана Воронкова поможет разобраться в вопросах финансового планирования - бухгалтерский и налоговый учёт, применение контрольно-кассовой техники, порядок расчета всех видов налогов, взносов и сборов, налоговая ответственность, страховые взносы и другое.Юрист Марина Ерофеева проведет правовую экспертизу учредительных документов организации, разработает проекты договоров гражданско-правового характера, а также проконсультирует по вопросам процедуры банкротства и сделок с недвижимостью.Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке: https://vk.cc/cqnkS0 или по телефону Горячей линии: 8 (800) 301-43-64.