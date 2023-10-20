В саратовской часовне открылся XVII сезон органных встреч

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В часовне Святого Иоанна Богослова Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии открылся седьмой сезон просветительского проекта «Органные встречи в Часовне Святого Иоанна».Священник отец Александр (Фурс), приветствуя зрителей, отметил, что органное искусство исторически связано с лютеранской культурой.Представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Анастасия Щедрова выразила слова благодарности организаторам и исполнителям проекта.В качестве ведущей мероприятия выступила инициатор проекта, руководитель органного класса Саратовской консерватории Наталья Гольфарб.«Студентки консерватории Екатерина Дунаева, Дарья Сидорова, Елизавета Рубцова подарили любителям искусства музыкальные произведения великих композиторов, среди которых Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Йозеф Райнбергер, Микаэл Таривердиев, Жан Арист Ален, Эжен Жигу», - сообщила Наталья Гольфарб.