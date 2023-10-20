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Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте первого Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!».Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской Народной Республики.Участвовать в нем могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.На конкурс можно представить рассказ, стихотворение, песню или фотографию.Прием заявок осуществляется до 5 ноября на электронный адрес: konkurs@gosfondveteranov.gov.ru. Итоги будут подведены на торжественной церемонии награждения в декабре 2023 года.