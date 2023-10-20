В следующем году на поддержку жителей Саратовской области направят 64% бюджета

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Объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 2024 год в размере 107,9 млрд рублей, на 2025 год – 113,2 млрд рублей, на 2026 год – 122,6 млрд рублей. Дотации из федерального бюджета предварительно запланированы на 2024 год в размере 14,6 млрд рублей, на 2025-2026 годы – по 12,3 млрд рублей ежегодно. Межбюджетные трансферты на погашение бюджетного кредита в целях опережающего финансирования – 3 млрд рублей. Общий объем доходов – 125,5 млрд рублей. Сумма расходов – 125,7 млрд рублей.«Предусмотрены не только обязательные расходы на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты, но и средства на реализацию региональных программ по ремонту школ, детсадов, ДК, водоснабжению сельских территорий. Также заложены ассигнования на продолжение крупных инвестпроектов, прежде всего, - на скоростной трамвай и застройку старого аэропорта. Социальная ориентированность бюджета сохраняется: на отрасли соцсферы предусмотрено 64% всех расходов. Рассчитываем, что в процессе исполнения бюджета эта цифра будет возрастать», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.