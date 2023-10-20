20 октября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:44 | 20 октября
Средства для больных фенилкетонурией имеются в полном объеме
18:10 | 20 октября
Избран председатель совета по созданию индустриального парка
18:00 | 20 октября
«Памяти героев верны!»
17:59 | 20 октября
Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера
17:54 | 20 октября
Эколог Андрей Крупин призвал не устраивать из общественного совета театр одного актера
17:52 | 20 октября
Соискатели АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолеты России» пройдут профессиональный экзамен в ЦОК
17:00 | 20 октября
В следующем году на поддержку жителей Саратовской области направят 64% бюджета
16:30 | 20 октября
Делегация Республики Казахстан посетит Саратовскую область
16:00 | 20 октября
Министр Наталья Трошина наградила членов Общественной палаты области
15:31 | 20 октября
Предпринимателей бесплатно проконсультируют по бухгалтерским и юридическим вопросам
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В следующем году на поддержку жителей Саратовской области направят 64% бюджета

Новости
Вчера на заседании правительства рассматривался вопрос об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



Объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 2024 год в размере 107,9 млрд рублей, на 2025 год – 113,2 млрд рублей, на 2026 год – 122,6 млрд рублей. Дотации из федерального бюджета предварительно запланированы на 2024 год в размере 14,6 млрд рублей, на 2025-2026 годы – по 12,3 млрд рублей ежегодно. Межбюджетные трансферты на погашение бюджетного кредита в целях опережающего финансирования – 3 млрд рублей. Общий объем доходов – 125,5 млрд рублей. Сумма расходов – 125,7 млрд рублей.

«Предусмотрены не только обязательные расходы на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты, но и средства на реализацию региональных программ по ремонту школ, детсадов, ДК, водоснабжению сельских территорий. Также заложены ассигнования на продолжение крупных инвестпроектов, прежде всего, - на скоростной трамвай и застройку старого аэропорта. Социальная ориентированность бюджета сохраняется: на отрасли соцсферы предусмотрено 64% всех расходов. Рассчитываем, что в процессе исполнения бюджета эта цифра будет возрастать», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.