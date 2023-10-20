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Определены финалисты профессионального конкурса «Флагманы образования»

Новости
Определены финалисты профессионального конкурса «Флагманы образования»


Завершился очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания для педагогических работников и управленцев в сфере образования Саратовской области проходили на площадке Саратовского областного института развития образования.

В полуфинале приняли участие 29 конкурсантов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Полуфинальные соревнования состояли из блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы специалистов сферы образования.
Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят:
Андрей Сухоруков, учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города Саратова
Александра Щепетнова, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Аврора»
Юрий Дробышев, заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис».

Финальные мероприятия пройдут в ноябре в Москве. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.