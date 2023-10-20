Определены финалисты профессионального конкурса «Флагманы образования»

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Завершился очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания для педагогических работников и управленцев в сфере образования Саратовской области проходили на площадке Саратовского областного института развития образования.В полуфинале приняли участие 29 конкурсантов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Полуфинальные соревнования состояли из блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы специалистов сферы образования.Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят:Андрей Сухоруков, учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города СаратоваАлександра Щепетнова, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Аврора»Юрий Дробышев, заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис».Финальные мероприятия пройдут в ноябре в Москве. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.