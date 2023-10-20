Министерство образования области проведет мониторинг наполняемости школ

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«Очевидно, что это, по большей части, искусственно созданная проблема. Таких примеров пока у нас, к сожалению, остается еще много. Нагрузка значительно превышает проектную мощность, например, в лицеях №№ 62, 36, 37, медико-биологическом лицее, школах №№ 6, 95, 55», - подчеркнул губернатор и добавил, что процесс набора новых учеников во все среднеобразовательные учреждения будет строго контролироваться, а факты любых нарушений незамедлительно передаваться в прокуратуру.