Министерство образования области проведет мониторинг наполняемости школ
Министерство образования Саратовской области проведет мониторинг наполняемости школ в крупных муниципалитетах. Соответствующее поручение на заседании правительства дал губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что основная задача органов власти всех уровней - добиться равного качества образования, чтобы родители могли выбирать школу для своих детей, исходя исключительно из удобства и расположения вблизи дома.
«Очевидно, что это, по большей части, искусственно созданная проблема. Таких примеров пока у нас, к сожалению, остается еще много. Нагрузка значительно превышает проектную мощность, например, в лицеях №№ 62, 36, 37, медико-биологическом лицее, школах №№ 6, 95, 55», - подчеркнул губернатор и добавил, что процесс набора новых учеников во все среднеобразовательные учреждения будет строго контролироваться, а факты любых нарушений незамедлительно передаваться в прокуратуру.
«Очевидно, что это, по большей части, искусственно созданная проблема. Таких примеров пока у нас, к сожалению, остается еще много. Нагрузка значительно превышает проектную мощность, например, в лицеях №№ 62, 36, 37, медико-биологическом лицее, школах №№ 6, 95, 55», - подчеркнул губернатор и добавил, что процесс набора новых учеников во все среднеобразовательные учреждения будет строго контролироваться, а факты любых нарушений незамедлительно передаваться в прокуратуру.