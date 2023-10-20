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Министр Наталья Трошина наградила членов Общественной палаты области

Новости
Министр Наталья Трошина наградила членов Общественной палаты области


На заседании региональной Общественной палаты министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина наградила членов палаты, а также сотрудников аппарата палаты благодарностями и благодарственными письмами министерства за активное участие в реализации общественно значимых проектов.

Благодарностями министерства награждены Валентина Богданова, Людмила Жуковская, Владимир Ташпеков, Людмила Прохорова.

Благодарственные письма министерства вручены Александру Низовцеву, Денису Соболеву, Муразу Даврешяну, Антону Синицыну и Юлии Захаровой.

«Хотелось бы поблагодарить членов Общественной палаты области за вклад в развитие гражданского общества нашего региона, обширную информационно-разъяснительную и проектную работу, которую они проводят в интересах жителей области», - отметила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.