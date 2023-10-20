В региональной Общественной палате создали комиссию по укреплению духовно-нравственных ценностей и избрали ее председателя

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«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей вносится предложение создать в структуре Общественной палаты Саратовской области новую комиссию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сегодня нам важно сохранить наши корни, фундамент того, что мы Россия, что мы россияне», - отметил Борис Шинчук и попросил общественников проголосовать. Члены Общественной палаты области поддержали инициативу единогласно.На должность председателя комиссии избран член палаты, проректор СГУ Игорь Малинский.В ближайшее время будут подготовлены предложения по составу новой комиссии.