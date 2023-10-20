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Более 80% владельцев транспортных карт в регионе высоко оценили удобство их использования

Новости
Более 80% владельцев транспортных карт в регионе высоко оценили удобство их использования


Транспортная карта заменила бумажные проездные билеты для отдельных категорий граждан. Для пассажиров-льготников транспортная карта первоначально выдается бесплатно. Она может быть выдана в виде пластиковой карты или привязана к имеющейся банковской карте МИР, зарегистрированной в системе учёта льготных поездок. Транспортная карта на базе банковской карты или в виде «пластика» по функционалу не отличаются и работают одинаково.

На территории Саратовской области право на льготный проезд, включая бесплатный проезд, имеют 25 категорий граждан.

По результатам опроса, проведенного Центром управления региона Саратовской области, об использовании цифровых сервисов и получении услуг в электронном виде, большинство льготников имеют и пользуются транспортной картой, отдавая предпочтение отдельной пластиковой карте. 87% имеющих транспортную карту высоко оценили удобство её использования – 4,6 баллов из 5 возможных.

«В текущем году министерство активно приступило к реализации проекта по внедрению Карты жителя Саратовской области. Подготовительным этапом стала как раз замена бумажных проездных билетов транспортной картой. Следующий шаг – возможность зарегистрировать свою транспортную карту на базе банковской карты «МИР» любого банка дистанционно через портал Карты жителя», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.