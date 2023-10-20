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В Саратове обсудили создание экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО

Новости
В Саратове обсудили создание экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО


На одной из секций деловой программы Совета музеев Приволжского федерального округа обсудили опыт федеральных музеев по созданию экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО.

Свой проект представил Центральный музей Вооруженных Сил РФ, заместитель директора по научной работе Мемориального музея космонавтики г. Москвы объяснил особенности комплектования и экспонирования музейных предметов современной истории в научно-техническом музее, директор московской школы №1164 рассказал про формирование первого школьного музея о Донбассе.

Заместитель директора по научной работе Исторического парка «Россия – Моя история» Ольга Гришанина поделилась с участниками мероприятия опытом создания музея истории специальной военной операции, который был открыт в Саратове 28 июля 2023 года.

Новый музей был создан на основании распоряжения Президента РФ Владимира Путина и стал одним из первых в стране. В основе экспозиции — предметы из коллекции Исторического парка, привезенные волонтерами общественных организаций Саратова и области, постоянно выезжающими на территорию Донбасса с гуманитарной помощью, а также материалы из семейных архивов военнослужащих. Главная цель новой экспозиции — показать музейными средствами мужество и героизм жителей Саратовской области в ходе проведения специальной военной операции.