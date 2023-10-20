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На творческом вечере Александру Зуеву вручили премию Губернатора

Новости
18 октября в Саратовской областной научной библиотеке состоялся творческий вечер в честь 75-летия известного саратовского общественника, журналиста, руководителя общественной организации «Саратовский источник», члена Союза писателей России Александра Пулатовича Зуева. Множество самых теплых слов было сказано в адрес юбиляра близкими друзьями и коллегами.

На творческом вечере Александру Зуеву вручили премию Губернатора


Уроженец Республики Узбекистан, Александр Пулатович с 1991 года выступал в защиту прав русскоязычного населения в бывших советских республиках. Более тридцати лет назад стал одним из основателей правозащитной организации «Саратовский источник». Сегодня эта тема для Александра Пулатовича по-прежнему остается одной из самых актуальных и важных.

В марте 2014 года после посещения Крыма в период референдума написал серию очерков об этих событиях. Александр Зуев неоднократно выезжал с гуманитарной миссией в Луганскую и Донецкую области, посещал места боевых действий. Особое место в его творчестве занимают трагические страницы современной истории Донецка и Луганска. Его авторству принадлежат два фильма о жертвах войны в Донбассе: «Луганск. Цена свободы», «Луганск. Судьба свободы».

«С Александром Пулатовичем я знаком 15 лет и каждый раз восхищаюсь его энергией и твердой жизненной позицией, неравнодушием к проблемам других. Про таких людей говорят «человек-легенда», и это действительно так. Наше министерство очень плотно на протяжении длительного времени сотрудничает с Александром Пулатовичем. И сегодня мне особенно приятно отметить, что в этом году он стал лауреатом премии Губернатора в сфере журналистики, и вручить ему от имени Романа Викторовича Бусаргина заслуженную награду», - отметил в своей поздравительной речи министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов.