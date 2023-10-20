Служба по контракту набирает все большую популярность среди молодежи

просмотров: 95

По словам военного комиссара г. Энгельс, Ровенского и Энгельсского районов Виктора Попова, количество молодых людей, желающих служить по контракту, увеличилось в кратном размере. Для оформления заявок на службу даже пришлось привлечь дополнительных сотрудников военкомата.Многие ребята выбирают службу по контракту в качестве альтернативы срочной службы в армии."Есть молодые люди с опытом службы и без опыта боевых действий, но готовые встать в строй и заключить контракт. Это меня радует, потому что и не служившие, и имеющие боевой опыт, - все в одном строю, плечом к плечу готовы идти и выполнять боевые задачи", - добавил Виктор Попов.Напоминаем, в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробнее о поступлении на контрактную службу можно на «горячей линии» 117, в пунктах отбора по месту жительства и в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20 и на сайте службапоконтракту.рф.