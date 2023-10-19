Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 19 по 24 октября

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- 19 октября с 4:40 до 6:45;- 20 октября с 14:20 до 16:25;- 23 октября с 14:35 до 16:40;- 24 октября с 14:25 до 16:30.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Также в связи с ремонтными работами с 21:40 21 октября до 1:40 22 октября будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова). Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.