Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 19 по 24 октября
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 19 октября с 4:40 до 6:45;
- 20 октября с 14:20 до 16:25;
- 23 октября с 14:35 до 16:40;
- 24 октября с 14:25 до 16:30.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Также в связи с ремонтными работами с 21:40 21 октября до 1:40 22 октября будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова). Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.