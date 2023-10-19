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Саратовское пирожное вошло в топ-10 блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие

Новости / Путешествия
Эксперты сервиса путешествий Tutu выбрали десять блюд, ради которых непременно стоит отправиться в путешествие по России. В их числе - пирожное "Волга".
Саратовское пирожное вошло в топ-10 блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие


Считается, что десерт с нежным суфле из белка, бисквитом и тонким слоем шоколадной глазури придумал самый известный саратовский кондитер Александр Прачкин. С его легкой руки "Волга" превратилась в знаковое лакомство, которое непременно стоит попробовать в Саратове.

Также в список блюд вошли пирожки пянсе из Приморского края и посикунчики из Пермского, архангельские пряники козули, лепешки чуду из Дагестана, Кёнигсберские клопсы, паренча из Коми, арктическая уха из Мурманской области, эчпочмак из Татарстана и буузы из Бурятии.