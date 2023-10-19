Фронтовая бабушка Лида из Аткарска вяжет теплые носки для солдат

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Одним из востребованных на сегодняшний день направлений работы пожилых добровольцев является помощь участникам специальной военной операции. Бабушки и дедушки по всей области собирают посылки для защитников Родины. Многие вещи, необходимые для фронта, пенсионеры создают своими руками: плетут маскировочные сети, шьют нашлемники, мастерят окопные свечи.Именно так нашла полезное применение своему таланту Лидия Андреевна. Несмотря на солидный возраст, пенсионерка мастерски вяжет теплые носки. За короткое время аткарская рукодельница связала уже 14 пар носков разного размера. В каждую пару она обязательно вкладывает записочку со словами поддержки защитникам Родины, подписываясь просто – бабушка Лида.Сама Лидия Андреевна хорошо помнит военное детство. В годы Великой Отечественной войны она помогала взрослым в госпитале, писала письма бойцам и трудилась на благо фронта в колхозе.«Я не могла пройти мимо, ведь солдатикам так важна наша поддержка. Такие весточки из дома укрепляют их веру в победу, боевой дух, напоминают о том, что здесь их очень любят и очень ждут», - поделилась «серебряный» волонтер.У Лидии Андреевны большая семья: трое детей, четверо внуков и семеро правнуков, их она тоже обеспечивает теплыми вещами ручной работы. Ее безграничного таланта, любви, заботы и внимания хватает на всех – и на домочадцев, и на своих «фронтовых внучков».