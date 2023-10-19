Школьные каникулы продлятся 12 дней

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По данным министерства образования области, определена дата проведения осенних каникул 2023/2024 учебного года – с 26 октября по 3 ноября.Однако, поскольку этом году День народного единства, 4 ноября, выпадает на субботу, выходным днем станет понедельник, 6 ноября. Соответственно, школьники вернутся за парты 7 ноября.