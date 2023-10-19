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Более 200 млн рублей получат шесть районов области на повышение качества водоснабжения

Новости

В 2024 году в области продолжатся работы по повышению качества водоснабжения.

В частности, Вольский, Ершовский, Краснопартизанский, Пугачевский, Федоровский и Красноармейский районы области получат в общей сложности 211 млн. рублей на ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой о предоставлении средств на эти цели из расчета по 3000 рублей на одного жителя. В Саратовской области принята соответствующая региональная программа, которая реализуется под контролем Губернатора Романа Бусаргина. По ней сельским поселениям выделяются субсидии. В следующем году благодаря решению главы региона о продлении программы больше поселений смогут повысить качество питьевой воды.

Субсидии получат 47 сельских поселений, наиболее остро испытывающих проблемы с водоснабжением, в которых проживает более 72 тыс. человек.

Главная цель программы - повысить качество жизни граждан, предоставить доступ к качественной питьевой воде наибольшему количеству людей.