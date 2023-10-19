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Саратовские и азербайджанские предприниматели укрепляют деловое сотрудничество

Новости
Представители саратовских компаний работают в рамках бизнес-миссии в Баку Республики Азербайджан. Целью бизнес-миссии является развитие торгово-экономических отношений с азербайджанскими предпринимателями, заключение экспортных контрактов.

Саратовские и азербайджанские предприниматели укрепляют деловое сотрудничество


Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.

В состав саратовской делегации вошли производители продуктов питания, фасовочного и упаковочного оборудования, геосинтетических материалов для строительства дорог и газонефтепроводов, а также компания по предоставлению услуг в сфере электронного документооборота.

Участники посетили представительство Российского экспортного центра в Азербайджанской Республике и провели переговоры с его руководителем Нури Гулиевым. «Торгово-экономические связи России и Азербайджана традиционно носят глубокий характер и активно развиваются по разным направлениям. В то же время Саратовская область является особым торговым партнёром Республики с учётом высокого уровня заинтересованности со стороны азербайджанских компаний к саратовской продукции», - отметил руководитель Представительства Российского экспортного центра в Азербайджанской Республике Нури Гулиев.

Также прошла встреча с Торговым представителем РФ в Азербайджанской Республике Русланом Мирсаяповым. Он рассказал саратовским предпринимателям об особенностях работы на местном рынке, отметив, что Торговое представительство окажет со своей стороны всю необходимую поддержку для активного продвижения интересов саратовских компаний в Республике.

В индивидуальном порядке состоялось посещение более 20 профильных предприятий города Баку из разных сфер: строительство, производство удобрений, продуктов питания, пластиковой и алюминиевой тары, медицинских и чистящих средств, выращивание осетровых, продажа технологического и промышленного оборудования. Были проведены переговоры с руководством предприятий на предмет дальнейшего сотрудничества и заключения экспортных контрактов.

Напомним, комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».