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С нового года субсидии на оплату ЖКУ будут назначать органы соцзащиты

Новости
С 1 января 2024 года выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг переходит к учреждениям социальной поддержки населения с полным сохранением условий ее назначения и порядка расчета. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.



Как уточнил министр, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется независимо от наличия льготного статуса тем семьям, у которых доля расходов на ЖКУ превышает 22% процента от совокупного дохода.

В среднем в год за получением субсидий обращаются от 60 до 65 тысяч семей. Средний размер выплаты на семью в межотопительный сезон составляет 630 рублей в месяц. В отопительный период около двух тысяч рублей.

«Отмечу, что по статистике, сегодня почти половина, 45,8%, получателей субсидий одновременно являются получателями иных мер социальной поддержки, предоставляемых учреждениями социальной поддержки населения на местах. Передача предоставления данных субсидий от администраций муниципальных районов региональному министерству труда и соцзащиты позволит гражданам обращаться за получением различных мер социальной поддержки в одно учреждение, по принципу работы «одного окна». Задачу бесшовного перехода поставил перед нами губернатор области Роман Викторович Бусаргин», - прокомментировал Денис Давыдов.

Безусловно, будет определенный переходный период, так как субсидия назначается сроком на 6 месяцев. Тем жителям региона, у кого назначение субсидии будет произведено муниципалитетом в этом году и срок ее выплаты заканчивается уже в следующем, 2024 году, дополнительно никуда обращаться не нужно. Органы соцзащиты продолжат выплату по назначенным суммам. Новое заявление надо будет подавать по истечении шестимесячного срока.

Министр отметил, что с января следующего года назначение субсидии будет производиться в ведомственной информационной системе министерства АИС ЭСРН. Это позволит эффективно оценивать правомерность назначения субсидии, контролировать движение бюджетных средств, в режиме онлайн проверять правильность и обоснованность начислений, оперативно отвечать на обращения граждан и запросы организаций, а также вести аналитику.