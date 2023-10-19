19 октября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:03 | 19 октября
Более 200 млн рублей получат шесть районов области на повышение качества водоснабжения
13:59 | 19 октября
Казахстанские спортсмены постепенно отвоевывают высшие ступени на пьедесталах мирового бокса
13:00 | 19 октября
Саратовские и азербайджанские предприниматели укрепляют деловое сотрудничество
12:00 | 19 октября
С нового года субсидии на оплату ЖКУ будут назначать органы соцзащиты
11:00 | 19 октября
Жители области сообщают о ненадлежащей работе управляющих компаний в мобильном приложении
10:00 | 19 октября
Движение «Бессмертный полк России» анонсировало ряд творческих конкурсов, направленных на сохранение исторической памяти
09:00 | 19 октября
Жильцы общежития в Новоузенске не останутся один на один с коммунальными проблемами
08:32 | 19 октября
Эксперт ПИУ РАНХиГС о значении импортозамещения для устойчивого роста национальной экономики
18:00 | 18 октября
Представители 80 ведущих музеев ПФО первыми увидят выставку «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников»
17:00 | 18 октября
201 житель региона получил поддержку на газификацию жилья
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители области сообщают о ненадлежащей работе управляющих компаний в мобильном приложении

Новости
Жители области продолжают скачивать мобильное приложение «Госуслуги. Дом», которое позволяет решить основные вопросы ЖКХ через смартфон. Сегодня представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Государственной жилищной инспекции провели рабочее совещание с руководителями управляющих организаций по работе в мобильном приложении.



Напомним, что сервис создан на базе платформы ГИС ЖКХ, поэтому сведения о недвижимости пользователя загружаются автоматически. С помощью приложения возможно передавать показания приборов учета, получать и оплачивать платежные документы, а также направлять обращения в управляющие организации и контрольные органы. Заместитель начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова сообщила, что в ГЖИ уже поступают жалобы жителей на управляющие компании, отправленные с помощью мобильного приложения. Все они будут отработаны в установленные законом сроки.

«Управляющим организациям необходимо усилить работу в части размещения всей необходимой информации в ГИС ЖКХ. От результатов этой работы напрямую зависит корректность отображаемой информации у собственников помещений в мобильном приложении», - подчеркнула Юлия Абрамова.