Жители области сообщают о ненадлежащей работе управляющих компаний в мобильном приложении

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Напомним, что сервис создан на базе платформы ГИС ЖКХ, поэтому сведения о недвижимости пользователя загружаются автоматически. С помощью приложения возможно передавать показания приборов учета, получать и оплачивать платежные документы, а также направлять обращения в управляющие организации и контрольные органы. Заместитель начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова сообщила, что в ГЖИ уже поступают жалобы жителей на управляющие компании, отправленные с помощью мобильного приложения. Все они будут отработаны в установленные законом сроки.«Управляющим организациям необходимо усилить работу в части размещения всей необходимой информации в ГИС ЖКХ. От результатов этой работы напрямую зависит корректность отображаемой информации у собственников помещений в мобильном приложении», - подчеркнула Юлия Абрамова.