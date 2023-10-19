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Движение «Бессмертный полк России» анонсировало ряд творческих конкурсов, направленных на сохранение исторической памяти

Новости

В пресс-центре издания «Комсомольская Правда – Саратов» прошел брифинг, посвященный конкурсам, организуемым движением «Бессмертный полк России».

Движение «Бессмертный полк России» анонсировало ряд творческих конкурсов, направленных на сохранение исторической памяти

Движение «Бессмертный полк России» проводит большую работу по патриотическому воспитанию, организует мероприятия с участием ветеранов и молодежи. Творческие конкурсы являются неотъемлемой частью такой работы.

О конкурсах «Пробуждая сердца», «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен», а также о конкурсе народных сценариев подробно рассказали лидеры движения «Бессмертный полк России» в Саратовской области председатель штаба Андрей Малышев и руководитель исполкома Андрей Бердников.

В брифинге также приняли участие председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая, и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, замдиректора Центра допризывной подготовки молодежи к военной службе Людмила Семёнова, которые призвали саратовскую молодежь и всех неравнодушных людей принять активное участие в конкурсах.

Органы власти, образовательные учреждения и общественные организации со своей стороны оказывают содействие в популяризации конкурсов, расширении форматов творческой работы среди молодежи, изучении истории своей семьи и страны.

В настоящее время ведется прием заявок для участия в трех конкурсах.

«Конкурс «Пробуждая сердца» проводится в память о народном артисте, сопредседателе штаба «Бессмертного полка России» Василии Лановом, имя которого значимо для многих поколений россиян. Конкурс проводится в четырех возрастных группах по четырем номинациям, в рамках которых участники должны записать видеоролик с чтением стихов или творческой постановкой, посвященных Родине, героизму участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В конкурсе могут принять участие люди любого возраста, начиная от 5 лет», - сообщил Андрей Малышев.

Два других конкурса посвящены 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

«В частности, конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» проводится с целью сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. В рамках конкурса предполагается запись видеороликов, подготовка ресурсов, написание эссе о подвигах ветеранов-блокадников. В конкурсе могут принять участие дети и подростки от 10 до 18 лет.

Всероссийский конкурс народных сценариев призван закрепить в народной памяти самоотверженность и героизм жителей и защитников Ленинграда. В рамках конкурса предполагается написание сценариев для постановки спектаклей, а также для проведения школьных уроков и классных часов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В конкурсе могут принять участие жители от 18 лет», - рассказал Андрей Бердников.

Подать заявку и узнать более подробную информацию о конкурсах можно на сайте «Правнуки Победы»: pravnuki-pobediteley.ru.