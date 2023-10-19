Движение «Бессмертный полк России» анонсировало ряд творческих конкурсов, направленных на сохранение исторической памяти

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Движение «Бессмертный полк России» проводит большую работу по патриотическому воспитанию, организует мероприятия с участием ветеранов и молодежи. Творческие конкурсы являются неотъемлемой частью такой работы.О конкурсах «Пробуждая сердца», «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен», а также о конкурсе народных сценариев подробно рассказали лидеры движения «Бессмертный полк России» в Саратовской области председатель штаба Андрей Малышев и руководитель исполкома Андрей Бердников.В брифинге также приняли участие председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая, и.о. замминистра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, замдиректора Центра допризывной подготовки молодежи к военной службе Людмила Семёнова, которые призвали саратовскую молодежь и всех неравнодушных людей принять активное участие в конкурсах.Органы власти, образовательные учреждения и общественные организации со своей стороны оказывают содействие в популяризации конкурсов, расширении форматов творческой работы среди молодежи, изучении истории своей семьи и страны.В настоящее время ведется прием заявок для участия в трех конкурсах.«Конкурс «Пробуждая сердца» проводится в память о народном артисте, сопредседателе штаба «Бессмертного полка России» Василии Лановом, имя которого значимо для многих поколений россиян. Конкурс проводится в четырех возрастных группах по четырем номинациям, в рамках которых участники должны записать видеоролик с чтением стихов или творческой постановкой, посвященных Родине, героизму участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В конкурсе могут принять участие люди любого возраста, начиная от 5 лет», - сообщил Андрей Малышев.Два других конкурса посвящены 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.«В частности, конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» проводится с целью сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. В рамках конкурса предполагается запись видеороликов, подготовка ресурсов, написание эссе о подвигах ветеранов-блокадников. В конкурсе могут принять участие дети и подростки от 10 до 18 лет.Всероссийский конкурс народных сценариев призван закрепить в народной памяти самоотверженность и героизм жителей и защитников Ленинграда. В рамках конкурса предполагается написание сценариев для постановки спектаклей, а также для проведения школьных уроков и классных часов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В конкурсе могут принять участие жители от 18 лет», - рассказал Андрей Бердников.Подать заявку и узнать более подробную информацию о конкурсах можно на сайте «Правнуки Победы»: pravnuki-pobediteley.ru.