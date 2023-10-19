Жильцы общежития в Новоузенске не останутся один на один с коммунальными проблемами

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По его словам, всего в 2024 году в краткосрочную программу капремонта в регионе включено 123 многоквартирных дома. По программе будут произведены такие работы как: замена 132 лифтов, ремонт 57 крыш и 11 фасадов и иные виды работ. Что касается общежития в Новоузенске, то благодаря участию в программе в доме будет капитально отремонтирована крыша.«Сегодня мой заместитель Александр Мышев совместно с главой Новоузенского района Андреем Опалько выезжали на место, чтобы оценить состояние здания, пообщаться с жителями. Приняли ряд решений.В частности, местная власть взяла на себя обязательства привести в порядок входные группы, чтобы в подъезд можно было нормально войти, провести косметический ремонт мест общего пользования. Администрация также поможет до начала зимы провести текущий ремонт крыши, капитальный ремонт будет возможен уже в следующем году по областной программе.Кроме того, будем решать вопрос с канализацией и электропроводкой в тех частях, где в этом есть первостепенная необходимость. Будем этим домом заниматься. Это и позиция Губернатора области Романа Бусаргина – жители не останутся один на один со своими коммунальными проблемами», - заявил Соколов.