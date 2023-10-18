18 октября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 18 октября
Представители 80 ведущих музеев ПФО первыми увидят выставку «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников»
17:00 | 18 октября
201 житель региона получил поддержку на газификацию жилья
16:03 | 18 октября
Юные музейщики из Саратовской области отправятся на всероссийский съезд в московский Музей Победы
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Представители 80 ведущих музеев ПФО первыми увидят выставку «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников»

Новости
18 октября Саратовском областном музее краеведения открывается общее собрание межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа».


В его состав входит более 80 музеев из 14 регионов ПФО. В разные годы общее собрание проходило в Ульяновске, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле.

- Участниками общего собрания станут директора и сотрудники музеев Приволжского федерального округа, приглашенные эксперты из федеральных музеев, представители региональных исполнительных органов власти в сфере культуры, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На собрании 2023 года в состав сообщества будут приняты новые музеи. Кроме того, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства музейных работников в регионах Приволжского федерального округа за 2022 год.

Деловая программа ежегодной встречи представителей музеев включает обмен опытом в создании экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО, представление лучших практик реализации федеральных программ – проекта «Пушкинская карта» и национального проекта «Культура», вопросы привлечения дополнительных источников финансирования в музей, науки в музее и музейного туризма.

18 октября в 16.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников из собрания Донецкого республиканского художественного музея». Выставка экспонируется в рамках культурной программы общего собрания межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа». В презентации примет участие директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Владимирович Полянский.

Участники и гости мероприятия ознакомятся с работой музеев Саратова, а также увидят основные достопримечательности города.