Представители 80 ведущих музеев ПФО первыми увидят выставку «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников»

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В его состав входит более 80 музеев из 14 регионов ПФО. В разные годы общее собрание проходило в Ульяновске, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле.- Участниками общего собрания станут директора и сотрудники музеев Приволжского федерального округа, приглашенные эксперты из федеральных музеев, представители региональных исполнительных органов власти в сфере культуры, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На собрании 2023 года в состав сообщества будут приняты новые музеи. Кроме того, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства музейных работников в регионах Приволжского федерального округа за 2022 год.Деловая программа ежегодной встречи представителей музеев включает обмен опытом в создании экспозиций и выставок, посвященных участникам СВО, представление лучших практик реализации федеральных программ – проекта «Пушкинская карта» и национального проекта «Культура», вопросы привлечения дополнительных источников финансирования в музей, науки в музее и музейного туризма.18 октября в 16.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Великая Отечественная война в произведениях донецких художников из собрания Донецкого республиканского художественного музея». Выставка экспонируется в рамках культурной программы общего собрания межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа». В презентации примет участие директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Владимирович Полянский.Участники и гости мероприятия ознакомятся с работой музеев Саратова, а также увидят основные достопримечательности города.