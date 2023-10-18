Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО

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В начале недели сотрудник Балтайской ветстанции Вячеслав П. пополнил ряды Вооруженных Сил России, подписав контракт на прохождение военной службы.Саратовец намерен принять участие в специальной военной операции. Вячеслав решил не оставаться в стороне от происходящего, принял для себя мужественное решение встать на защиту интересов нашей страны и уйти добровольцем на фронт.«Сегодня на твои плечи ложится ответственность защищать свою Родину, защищать всех нас. Восхищаюсь твоим мужеством и твоей решимостью встать на защиту нашей Родины. Это честь и для тебя, и для нас. Желаю выполнить служебный долг с честью. Вернуться живым и невредимым!», - пожелал начальник районной ветстанции Сергей Буслаев и добавил, что семья добровольца без поддержки не останется.Вячеславу 48 лет, женат, воспитывает дочь. В районной ветстанции он работает водителем. На период прохождения военной службы за ним будет сохранено рабочее место.