18 октября 2023 СРЕДА
Новости
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
11:00 | 18 октября
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»
10:06 | 18 октября
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей
10:00 | 18 октября
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО

Новости
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО

В начале недели сотрудник Балтайской ветстанции Вячеслав П. пополнил ряды Вооруженных Сил России, подписав контракт на прохождение военной службы.
Саратовец намерен принять участие в специальной военной операции. Вячеслав решил не оставаться в стороне от происходящего, принял для себя мужественное решение встать на защиту интересов нашей страны и уйти добровольцем на фронт.
«Сегодня на твои плечи ложится ответственность защищать свою Родину, защищать всех нас. Восхищаюсь твоим мужеством и твоей решимостью встать на защиту нашей Родины. Это честь и для тебя, и для нас. Желаю выполнить служебный долг с честью. Вернуться живым и невредимым!», - пожелал начальник районной ветстанции Сергей Буслаев и добавил, что семья добровольца без поддержки не останется.
Вячеславу 48 лет, женат, воспитывает дочь. В районной ветстанции он работает водителем. На период прохождения военной службы за ним будет сохранено рабочее место.