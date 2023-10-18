Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»

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Награждение состоялось в Саранске. Всего в финал окружного этапа премии было допущено 219 проектов из 19 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Участие приняло 195 проектов из 18 регионов. Всего от Саратовской области прошло 4 проекта, каждый взял призовое место.Бороться за главный приз Russian Event Awards-2023 организаторы «Палитры ремесел» и других проектов в сфере событийного туризма будут на международном финале премии 1-3 декабря в Твери, где будут представлены проекты со всей России и союзных государств.Напомним, фестиваль «Палитра ремесел» ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году работу арт-ярмарки и площадок за три дня посетили более 15 тысяч человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 10 тысяч пользователей. Мастер-классы посетили более 700 человек – взрослых и детей.