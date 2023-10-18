18 октября 2023 СРЕДА
Новости
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
11:00 | 18 октября
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»
10:06 | 18 октября
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей
10:00 | 18 октября
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»

Новости / Главная новость

Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» занял 1 место в окружном этапе международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»

Награждение состоялось в Саранске. Всего в финал окружного этапа премии было допущено 219 проектов из 19 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Участие приняло 195 проектов из 18 регионов. Всего от Саратовской области прошло 4 проекта, каждый взял призовое место.
Бороться за главный приз Russian Event Awards-2023 организаторы «Палитры ремесел» и других проектов в сфере событийного туризма будут на международном финале премии 1-3 декабря в Твери, где будут представлены проекты со всей России и союзных государств.
Напомним, фестиваль «Палитра ремесел» ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году работу арт-ярмарки и площадок за три дня посетили более 15 тысяч человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 10 тысяч пользователей. Мастер-классы посетили более 700 человек – взрослых и детей.