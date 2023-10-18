18 октября 2023 СРЕДА
Новости
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
11:00 | 18 октября
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»
10:06 | 18 октября
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей
10:00 | 18 октября
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей

Новости
Государственная жилищная инспекция Саратовской области подвела итоги работы с января по сентябрь 2023 года. За данный период инспекторами проведено обследование 1000 многоквартирных домов региона. В отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций проведено 316 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выдано 141 предписание по устранению выявленных нарушений; 1491 предостережение; оформлено 258 протоколов об административных правонарушениях.

В отношении юридических и должностных лиц организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, вынесено 222 постановления о привлечении к административной ответственности, на основании которых применены меры административного наказания: 98 предупреждений и 123 штрафа на общую сумму 4355,0 тыс.руб.

«За истекший период 2023 года получили лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 55 управляющих компаний. За весь период лицензирования с 2015 года выдано уже 662 лицензии. Кроме того, в рамках осуществляемого лицензионного контроля мы также продолжаем работу и по аннулированию лицензий», - рассказал начальник инспекции Владимир Томашенцев.

Всего руководством инспекции за этот период проведено 56 личных приемов граждан, в том числе 9 выездных. На прием к руководству инспекции обратились 165 жителей области, еще 862 человека получили консультацию специалистов инспекции на еженедельных приемах. Напомним, в инспекции по четвергам проходят консультационные дни. Без предварительной записи жители области могут получить консультацию профильных специалистов с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114.