Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей

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В отношении юридических и должностных лиц организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, вынесено 222 постановления о привлечении к административной ответственности, на основании которых применены меры административного наказания: 98 предупреждений и 123 штрафа на общую сумму 4355,0 тыс.руб.«За истекший период 2023 года получили лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 55 управляющих компаний. За весь период лицензирования с 2015 года выдано уже 662 лицензии. Кроме того, в рамках осуществляемого лицензионного контроля мы также продолжаем работу и по аннулированию лицензий», - рассказал начальник инспекции Владимир Томашенцев.Всего руководством инспекции за этот период проведено 56 личных приемов граждан, в том числе 9 выездных. На прием к руководству инспекции обратились 165 жителей области, еще 862 человека получили консультацию специалистов инспекции на еженедельных приемах. Напомним, в инспекции по четвергам проходят консультационные дни. Без предварительной записи жители области могут получить консультацию профильных специалистов с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114.