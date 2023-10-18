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201 житель региона получил поддержку на газификацию жилья

Новости
В Саратовской области предусмотрены меры социальной поддержки на газификацию жилья.

201 житель региона получил поддержку на газификацию жилья


Льготные категории граждан могут воспользоваться единовременной выплатой на газификацию жилого помещения, субсидией при догазификации жилья, а также использовать региональный материнский капитал. С начала года этими мерами поддержки воспользовался 201 житель региона.

Единовременную компенсацию за понесенные расходы на газификацию жилья можно оформить один раз в размере фактически понесенных расходов, но не более 100 тысяч рублей.

Субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков предоставляется льготникам также однократно при заключении договора на догазификацию жилья с газораспределительной организацией в 2023 году. Субсидия перечисляется непосредственно газораспределительной организации в счет оплаты такого договора в размере также не более 100 тысяч рублей.

«К льготным категориям граждан относятся, к примеру, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, получившие удостоверение ветерана боевых действий. За более подробной информацией об условиях назначения выплат необходимо обращаться в учреждения социальной поддержки населения области», – прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.

Кроме того, на газификацию жилого дома жители области также могут направить средства регионального материнского капитала. Напоминаем, с 1 октября его размер составляет 127480,92 руб. При этом при соблюдении определённых условий на газификацию одного и того же жилого помещения возможно одновременно использовать средства регионального капитала, единовременной выплаты и субсидии.