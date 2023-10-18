201 житель региона получил поддержку на газификацию жилья

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Льготные категории граждан могут воспользоваться единовременной выплатой на газификацию жилого помещения, субсидией при догазификации жилья, а также использовать региональный материнский капитал. С начала года этими мерами поддержки воспользовался 201 житель региона.Единовременную компенсацию за понесенные расходы на газификацию жилья можно оформить один раз в размере фактически понесенных расходов, но не более 100 тысяч рублей.Субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков предоставляется льготникам также однократно при заключении договора на догазификацию жилья с газораспределительной организацией в 2023 году. Субсидия перечисляется непосредственно газораспределительной организации в счет оплаты такого договора в размере также не более 100 тысяч рублей.«К льготным категориям граждан относятся, к примеру, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, получившие удостоверение ветерана боевых действий. За более подробной информацией об условиях назначения выплат необходимо обращаться в учреждения социальной поддержки населения области», – прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.Кроме того, на газификацию жилого дома жители области также могут направить средства регионального материнского капитала. Напоминаем, с 1 октября его размер составляет 127480,92 руб. При этом при соблюдении определённых условий на газификацию одного и того же жилого помещения возможно одновременно использовать средства регионального капитала, единовременной выплаты и субсидии.