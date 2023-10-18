Юные музейщики из Саратовской области отправятся на всероссийский съезд в московский Музей Победы

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В программе съезда – круглые столы, мастер-классы и лекции. Организаторы подготовили образовательные занятия для школьников. Педагоги обсудят направления деятельности школьных музеев и презентуют инновационные практики. Спикерами и гостями съезда выступят представители Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, департаментов, ветеранских и общественных организаций, депутаты Госдумы и Мосгордумы, руководители учреждений дополнительного образования.В рамках съезда пройдет церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Школьный музей – взгляд в будущее» и презентация виртуально-выставочного проекта «Подвиг учителя на фронте и в тылу», созданного участниками программы «Школьный музей Победы» во всероссийском детском центре «Орленок». Участники программы побывают на экскурсиях по экспозициям Музея Победы — «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и посетят выставки.- По итогам съезда будет принята резолюция и определены основные направления развития музейной педагогики. Преподаватели проведут общественно-профессиональную экспертизу методических рекомендаций по созданию и развитию школьных музеев страны.Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы» организован в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта Президента России Владимира Путина «Образование» и приурочен к Году педагога и наставника. Съезд также стал началом подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.