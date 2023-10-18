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Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей

Новости
Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин провел брифинг, посвященный работе промышленного комплекса Саратовской области в текущем году.

По итогам января-августа 2023 года индекс промышленного производства в Саратовской области сложился на уровне 104,9%. Это превышает общероссийский уровень на 1,9% (по РФ – 103%). При этом ИПП в «обрабатывающих производствах» достиг 109,6%.

В 2022-2023 годы перестраивались логистические цепочки, происходили изменения в структуре экспорта и импорта. Для многих саратовских предприятий эти процессы стали «окном возможностей», отметил Михаил Торгашин. Он привёл в пример предприятие, поставляющее продукцию для автопрома, которое оперативно нашло новых поставщиков сырья и освоило новые виды изделий для автогигантов страны.

На брифинге была отмечена высокая потребность в специалистах в промышленном комплексе. Михаил Торгашин подчеркнул: на особом контроле Правительства области - создание комфортных условий для жизни и работы в регионе.

В Саратовской области количество занятых в промышленном комплексе растет впервые за последние 10 лет. По итогам 7 месяцев 2023 года численность работников выросла на 2,3% и превысила 108,8 тыс. человек. Средняя зарплата в промкомплексе выросла на 19,7% и составляет более 58,7 тыс. рублей.

Одной из основных тем стали проекты развития отрасли. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 28,9 млрд рублей по итогам 1 полугодия, или 133,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Крупные проекты способствуют развитию металлургического кластера: идет строительство комплекса универсального рельсобалочного стана, речного порта, комплекса по производству кислорода и инертных газов. Реализуется проект создания Центра обработки данных. Развивается производство минеральных удобрений и др.

Кроме того, в Саратовской области идет подготовка к заключению специнвестконтрактов. Один из них уже получил одобрение Минпромторга РФ. Проект касается развития производства минеральных удобрений. Инвестиции в освоение новой технологии превысят 18 млрд рублей. Кроме того, прорабатывается новый проект в металлургии. Ожидаемый объем инвестиций в саратовский проект - 45 млрд рублей, предполагается создание более 1380 рабочих мест.