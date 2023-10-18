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Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки

Новости
Региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, продолжает оказывать льготную финансовую поддержку бизнесу.



Сейчас в Фонде доступна новая программа – микрозайм «Доверительный». В ее рамках предоставляются микрозаймы без залога под поручительство в размере до 1 млн рублей с процентной ставкой от 3% до 9% годовых на срок до 24 месяцев. Финансовую поддержку по данной программе могут получить предприниматели, обратившиеся в Фонд за микрозаймом третий и более раз, не допустившие просрочек в течение двух лет до даты обращения в Фонд и не имеющих нарушений графиков платежей полученных ранее микрозаймов.

«Работа Фонда микрокредитования способствует реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство». В общей сложности реализуется 12 программ льготной финансовой поддержки бизнеса в регионе - для действующего бизнеса, стартапов, социальных предприятий и тех, кто реализует приоритетные проекты. Предусмотрены программы и для самозанятых граждан, они могут получить микрозайм в сумме от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 3% до 9% годовых на срок до трех лет», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

С полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки можно ознакомиться на сайте www.fmco.ru или по телефону: 8(8452) 75-64-12.