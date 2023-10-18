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Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается

Новости
В Саратовской области в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию шесть ФАПов - в Гагаринском, Екатериновском, Федоровском, Балтайском, Петровском районах и 4 врачебных амбулатории - в Ершовском, Балашовском и Петровском районах.

Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается


На данный момент уже завершен монтаж 6 ФАПов и двух врачебных амбулаторий, они готовятся к приему первых пациентов.

Кроме того, в рамках опережающего финансирования в 2023 году будет установлено еще 10 новых ФАПов в Краснокутском, Ершовском, Татищевском, Турковском, Ровенском, Федоровском районах.

Поскольку ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. И жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки.

«Медицинские учреждения должны быть максимально приближены к пациентам не только в городе, но и на селе. Установка новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов позволяет повысить доступность медицинской помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан. Все ФАПы соответствуют современным требованиям, оснащены новым медоборудованием, там работают аптечные пункты. Кроме того, открытие таких ФАПов обеспечивает комфортные условия труда для медперсонала. Все это в комплексе создает условия для оказания качественной медпомощи населению в условиях сельской местности», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.

Напомним, установка ФАПов в территории Саратовской области ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, направленной на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинских услуг. Цели этой программы соответствуют задачам нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.