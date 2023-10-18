54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья

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Продолжается закачка воды в пруды Верхняя Дюра Новоузенского района, Озеро Лебяжье Балаковского МР, Орловский Ершовского МР, Чижи, Нижний и Латышев Питерского района и Ахмато-Лавровское водохранилище в Краснокутском районе.Всего для гарантированного обеспечения водой жителей засушливого Заволжья в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. предстоит закачать 80 прудов и 10 водохранилищ.«По состоянию на 17 октября работы проведены на 86,7%: подано 9 821,6 куб. м воды от необходимого объема в 11 315,8 куб. м», - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.