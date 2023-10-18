18 октября 2023 СРЕДА
Новости
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
11:00 | 18 октября
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»
10:06 | 18 октября
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей
10:00 | 18 октября
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья

Новости

С начала работ по закачке воды в пруды и водоемы засушливых районов Левобережья, которые проводятся силами специалистов управления «Саратовмелиоводхоз» по поручению Губернатора области Романа Бусаргина, полностью заполнено 54 пруда и 7 водохранилищ.

54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья

Продолжается закачка воды в пруды Верхняя Дюра Новоузенского района, Озеро Лебяжье Балаковского МР, Орловский Ершовского МР, Чижи, Нижний и Латышев Питерского района и Ахмато-Лавровское водохранилище в Краснокутском районе.

Всего для гарантированного обеспечения водой жителей засушливого Заволжья в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. предстоит закачать 80 прудов и 10 водохранилищ.

«По состоянию на 17 октября работы проведены на 86,7%: подано 9 821,6 куб. м воды от необходимого объема в 11 315,8 куб. м», - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.