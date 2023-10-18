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СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»

Новости
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. заключил соглашение о присоединении к Консорциуму «Центр поддержки развития частной космонавтики».
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»


Свои подписи под документом поставили ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов и гендиректор Управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» - АНО «Институт регионального развития» (г. Самара) Ольга Михеева.

Мероприятие прошло в рамках проведения стратегической сессии «Развитие электронной промышленности» Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», в которой приняли участие члены Правительства области, представители ведущих промышленных предприятий региона: «Сигнал», «Алмаз», «Контакт», «Антарес», Саратовского электроприборостроительного завода имени Серго Орджоникидзе, руководство технического университета.

«Впервые Саратовская область в лице СГТУ будет представлена в этой крупнейшей корпорации и уникальной экосистеме, в которую входят передовые вузы, научные институты, предприятия страны. Политех – это опорный университет Госкорпорации «Роскосмос» и один из ведущих технических вузов Поволжья, обладающий компетенциями в области разработки систем управления и навигации авиационно-космической техники, технологий космической связи. СГТУ успешно ведет подготовку инженерных кадров по широкой номенклатуре направлений и специальностей, в том числе по целевым направлениям от предприятий Госкорпорации. Уверен, что присоединение к Консорциуму позволит нам выстроить научно-техническое взаимодействие с лидерами частной космонавтики в России, ставить и решать амбициозные цели в области науки и образования для формирования технологического суверенитета области и страны», – прокомментировал подписание документа Сергей Наумов.

В своем выступлении Ольга Михеева поблагодарила технический университет за активное участие в развитии ракетно-космической промышленности, разработку инновационных технологий и подготовку высококвалифицированных специалистов. Также выразила надежду на плодотворное сотрудничество и реализацию перспективных проектов.

Справка:
«Центр поддержки развития частной космонавтики» был создан по инициативе научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Деятельность консорциума направлена на усиление взаимодействия предприятий и организаций в сегменте малой космонавтики, авиационных и беспилотных летательных аппаратов, разработки геоинформационных цифровых сервисов, использования данных дистанционного зондирования земли, результатов аэрофотосъемки с пилотируемых и беспилотных воздушных судов.