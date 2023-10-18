Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом

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«В 37 районах Саратовской области обеспеченность теплом многоквартирных домов составила 100%. Данный показатель по области в целом — 88%, а это более 8 тысяч многоквартирных домов. Поэтапное подключение МКД продолжается», - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.Напомним, что в целях постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, в минстрое области организована «горячая линия».Во всех муниципальных районах области и в городе Саратове работают выверенные министерством диспетчерские службы, позволяющие оперативно информировать специализированные предприятия при возникновении повреждений, аварий и других нештатных ситуаций.Министерство строительства и ЖКХ области