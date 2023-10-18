18 октября 2023 СРЕДА
Новости
15:00 | 18 октября
Новые специнвестконтракты могут привлечь в Саратовскую область более 63 млрд рублей
14:30 | 18 октября
Сотрудник ветстанции ушел добровольцем на СВО
14:01 | 18 октября
Для предпринимателей Саратовской области реализуются 12 программ льготной финансовой поддержки
13:27 | 18 октября
Фестиваль «Палитра ремесел» - победитель окружного этапа международной премии «Russian Event Awards»
13:23 | 18 октября
О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»
13:00 | 18 октября
Задача по повышению доступности медицинской помощи в Саратовской области успешно решается
12:00 | 18 октября
54 пруда и 7 водохранилищ заполнены для водообеспечения жителей засушливого Заволжья
11:00 | 18 октября
СГТУ вошел в состав Консорциума «Центр поддержки развития частной космонавтики»
10:06 | 18 октября
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании области оштрафованы более чем на 4 млн рублей
10:00 | 18 октября
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом

Новости
Многоквартирные дома в 37 районах области полностью обеспечены теплом

«В 37 районах Саратовской области обеспеченность теплом многоквартирных домов составила 100%. Данный показатель по области в целом — 88%, а это более 8 тысяч многоквартирных домов. Поэтапное подключение МКД продолжается», - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.

Напомним, что в целях постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, в минстрое области организована «горячая линия».

Во всех муниципальных районах области и в городе Саратове работают выверенные министерством диспетчерские службы, позволяющие оперативно информировать специализированные предприятия при возникновении повреждений, аварий и других нештатных ситуаций.

Министерство строительства и ЖКХ области