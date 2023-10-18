В Саратове завершился фестиваль ГТО

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[code][/code]Перед началом соревнований юных спортсменов приветствовали заместитель главы администрации МО «город Саратов» Пажитнев Александр Николаевич и председатель комитета по физической культуре и спорту Кузнецов Николай Викторович. Они вручили знаки отличия ГТО воспитанникам спортивных школ.Спортсмены от 10 до 15 лет приняли участие в соревнованиях по следующим дисциплинам: бег на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину, метание мяча, стрельба, плаванье, сгибание и разгибание рук.Награждение проводилось в личных и командных зачётах.Поздравляем победителей и призёров фестиваля!