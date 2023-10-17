Индустриальный парк и его окрестности имеют шансы стать территорией эколого-промышленного туризма

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- Сейчас эта территория нуждается в преображении: здесь много мусора, пруды - бесхозные. Очевидно, что необходимо все это оформить и взять под защиту. Такие планы есть и у нас, и у администрации индустриального парка. Во-первых, это необходимо для придания территории и объектам на них юридического статуса и последующих природоохранных и контрольных мероприятий, а во-вторых для возможности улучшения окружающей среды. С учётом планов по развитию этой территории у нас есть все предпосылки сделать здесь территорию эколого-промышленного туризма. Это новшество для нашей области. Но по этому пути идут многие регионы, для которых развитие потенциала и обеспечение экологической безопасности является неразрывно выполняемой задачей, - отметила Наталья Кечина.