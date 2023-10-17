В Саратове проходит благотворительная акция «Дети Донбасса – Дети России»
В Саратове проходит благотворительная акция «Дети Донбасса – Дети России», итогом которой станет установка мемориала, посвященного детям Донбасса, пострадавшим от обстрелов. Монумент планируется установить на Площади имени Героев Донбасса в городе Саратове.
«Мы рады, что жители Саратовской области одни из первых поддержали инициативу по созданию монумента с целью сохранения исторической памяти», - отметил инициатор проекта, руководитель Фонда «Наш Мир - XXI век» Игорь Трушкин.
Узнать подробнее об акции и поддержать проект можно тут