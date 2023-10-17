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Саратовец выучился в Москве и пошел на СВО разведчиком

Новости
Крупный телеграм-канал «Неофициальный Безсонов» опубликовал видеоролик о саратовском военнослужащем в зоне СВО в рубрике «Лучшие люди страны».
Саратовец выучился в Москве и пошел на СВО разведчиком

Как сообщил 26-летний герой сюжета Евгений (позывной «Бэха»), он несет службу в 9-й бригаде, в разведке. Мобилизован был из села Питерка Саратовской области, за повесткой явился добровольно. На фронте находится с начала 2023 года в звании рядового.
«До СВО я работал, в основном кондиционерами занимался. В Москве учился 4 года, в Подмосковье в колледже. Работал по профессии», - рассказал Евгений. Обучение военнослужащий проходил под Саратовом, а затем был направлен в Ростовскую область.
Сейчас в основные задачи бойца входит выявление средств поражения, скопления личного состава и техники противника для последующего уничтожения на авдеевском направлении. «Перенимаем опыт у тех, кто здесь с 2014 года», признался боец и рассказал, что на войне важны личная сила воли и отношение командования. «Командира всегда нужно слушать. Мой командир мне как батя», - подытожил Евгений.