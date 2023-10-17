Саратовец женился перед отправкой на контрактную службу

17 октября 2023 ВТОРНИК
Новости
19:50 | 17 октября
Индустриальный парк и его окрестности имеют шансы стать территорией эколого-промышленного туризма
19:44 | 17 октября
Экологическая сертификация завершена на заводах ТЕХНОНИКОЛЬ по производству XPS
17:00 | 17 октября
Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина вошел в ТОП-10 лучших детских лагерей России
16:00 | 17 октября
В Саратове пройдет экологический форум
15:04 | 17 октября
Продолжается прием работ для участия в областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя»
14:01 | 17 октября
Более 110 семей региона объединил спортивный фестиваль «Семейная команда»
13:05 | 17 октября
Наталья Сергунина: Московский хакатон попал в мировой рейтинг Гуанчжоу
13:00 | 17 октября
Учёные СГУ вошли в список самых цитируемых авторов мира
12:25 | 17 октября
В Саратове проходит благотворительная акция «Дети Донбасса – Дети России»
12:02 | 17 октября
VK познакомит школьников Саратовской области с работой мессенджеров на новом Уроке цифры
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовец женился перед отправкой на контрактную службу

Новости
Саратовец женился перед отправкой на контрактную службу

Житель Краснопартизанского района Саратовской области Алексей Павелкин пополнил число добровольцев и поступил на военную службу по контракту.
О принятом мужчиной решении сообщила администрация муниципалитета в официальных аккаунтах соцсетей, где новость получила широкий отклик - заинтересовала более 7 тысяч подписчиков.
Местная власть взяла на себя экипировку будущего защитника Родины: ему вручили рюкзак с необходимыми вещами.
Не остались в стороне земляки и в другом значимом событии в жизни контрактника. Перед отправкой на службу Алексей зарегистрировал брак с избранницей Надеждой.
Глава района Юрий Бодров сделал молодоженам памятный подарок, пожелав главе семейства достойно исполнить воинский долг и вернуться домой, где его любят и ждут.