Саратовец женился перед отправкой на контрактную службу

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Житель Краснопартизанского района Саратовской области Алексей Павелкин пополнил число добровольцев и поступил на военную службу по контракту.О принятом мужчиной решении сообщила администрация муниципалитета в официальных аккаунтах соцсетей, где новость получила широкий отклик - заинтересовала более 7 тысяч подписчиков.Местная власть взяла на себя экипировку будущего защитника Родины: ему вручили рюкзак с необходимыми вещами.Не остались в стороне земляки и в другом значимом событии в жизни контрактника. Перед отправкой на службу Алексей зарегистрировал брак с избранницей Надеждой.Глава района Юрий Бодров сделал молодоженам памятный подарок, пожелав главе семейства достойно исполнить воинский долг и вернуться домой, где его любят и ждут.