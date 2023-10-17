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Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина вошел в ТОП-10 лучших детских лагерей России

Новости

Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялся Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие Смыслы – 2023».
Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина вошел в ТОП-10 лучших детских лагерей России

На площадках форума собрались более тысячи экспертов из 74 регионов страны. Активное участие во всех событиях насыщенной программы форума принял коллектив Центра образования «Родник знаний», в структуре которого осуществляет деятельность «Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина».

Директор Центра Владимир Попов представил опыт работы лагеря на пленарном заседании, основными темами которого стали развитие региональной системы детских лагерей, программа модернизации инфраструктуры и воспитательная составляющая детского отдыха, а также выступил на тематической площадке «Инклюзия в лагере: инфраструктура, медицина, кадры и правовой блок», рассказав об опыте создания единого жизненного пространства для разных групп детей в «ДООЛ им.В.Дубинина».

На торжественном закрытии главного события года в сфере оздоровления и отдыха детей – форума «Большие Смыслы» были объявлены итоги Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России – 2023». Победителями стали 10 организаций, в том числе «Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина».

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «им. В.Дубинина» является социально ориентированным учреждением, поскольку в нем отдыхают и оздоравливаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, ежегодно в лагере организуется совместный отдых обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по различным нозологиям (нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, интеллектуальные нарушения, РАС, дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии).

В рамках лагерных смен удаётся создавать единое жизненное пространство для совместной деятельности всех категорий детей, коммуникации между ними в рамках смен, участия в различных досуговых, образовательных и оздоровительных мероприятиях.